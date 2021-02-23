В якутской Нюрбе три человека погибли при пожаре в жилом доме

Три человека погибли при пожаре, который произошел в многоквартирном доме в городе Нюрба в Якутии, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Огонь вспыхнул вечером 22 февраля в двухэтажном деревянном здании. В ходе тушения пожара спасателями из горящей квартиры в бессознательном состоянии были эвакуированы три человека, которых передали врачам. Граждан 1973, 1976 и 1989 годов рождения спасти не удалось.

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На месте работают криминалисты Следственного комитета и дознаватели МЧС России.

22 февраля три человека погибли при пожаре в трехкомнатной квартире жилого дома по улице Московский тракт в Тюмени.

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ФОТО: ГУ МЧС РФ по Республике Башкортостан
ТЕГИ:ЯкутияПожар
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