В Якутии в результате аварии с автобусом погибли три человека

Ранее стало известно, что на трассе в Алданском районе республики перевернулся автобус, напоминает RT. В нем находились более 20 пассажиров, сведения о пострадавших уточнялись.

По данным МЧС, десять пассажиров транспортного средства доставили в больницу Алдана. Позже ведомство уточнило, что, по предварительной информации, в аварии пострадали 11 человек.

«Еще три, к сожалению, погибли», — подчеркнуло республиканское МЧС.

