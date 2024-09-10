В Якутии в результате аварии с автобусом погибли три человека

Три человека погибли в ДТП с автобусом в Якутии. Об этом сообщили в МЧС региона.

На трассе в Якутии перевернулся автобус с более чем 20 пассажирами

Ранее стало известно, что на трассе в Алданском районе республики перевернулся автобус, напоминает RT. В нем находились более 20 пассажиров, сведения о пострадавших уточнялись.

По данным МЧС, десять пассажиров транспортного средства доставили в больницу Алдана. Позже ведомство уточнило, что, по предварительной информации, в аварии пострадали 11 человек.

«Еще три, к сожалению, погибли», — подчеркнуло республиканское МЧС.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
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