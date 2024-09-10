В Якутии в результате аварии с автобусом погибли три человека
10 сентября 202410:59
Три человека погибли в ДТП с автобусом в Якутии. Об этом сообщили в МЧС региона.
Ранее стало известно, что на трассе в Алданском районе республики перевернулся автобус, напоминает RT. В нем находились более 20 пассажиров, сведения о пострадавших уточнялись.
По данным МЧС, десять пассажиров транспортного средства доставили в больницу Алдана. Позже ведомство уточнило, что, по предварительной информации, в аварии пострадали 11 человек.
«Еще три, к сожалению, погибли», — подчеркнуло республиканское МЧС.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru