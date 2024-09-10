На трассе в Якутии перевернулся автобус с более чем 20 пассажирами
10 сентября 202408:33
Пассажирский автобус перевернулся в Алданском районе Якутии. Об этом сообщило управление Госавтоинспекции региона.
Авария произошла в районе 520 км федеральной автодороги «Лена». Предварительно, автобус с пассажирами съехал с трассы.
«В салоне... находились более 20 пассажиров. Информация о пострадавших уточняется», — заявили в Госавтоинспекции.
Ранее в Пермском крае автобус, который перевозил 12 воспитанников спортшколы города Чайковский, врезался в автогрейдер. В результате пострадали восемь человек, в том числе пять детей, пишет Ura.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru