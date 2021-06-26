В Якутии произошел разлив нефтепродуктов

Отмечается, что разлив произошел в районе поселка Чернышевский в Мирнинском районе. По данным министерства, в реку Вилюй попало масло из ловушки бака аварийного слива масла гидроэлектростанции. В других впадающих в Вилюй реках не обнаружили нефтепродуктов.

Для нейтрализации разлива специалисты установили боны и засыпали сорбенты. По факту инцидента региональное Минэкологии организовало проверку. В отношении ПАО «Якутскэнерго» возбуждено дело об административном правонарушении.

