В Якутии произошел разлив нефтепродуктов
Разлив нефтепродуктов зафиксировали в Якутии неподалеку от Вилюйской ГЭС-2. Об этом сообщает пресс-служба министерства экологии региона.
Отмечается, что разлив произошел в районе поселка Чернышевский в Мирнинском районе. По данным министерства, в реку Вилюй попало масло из ловушки бака аварийного слива масла гидроэлектростанции. В других впадающих в Вилюй реках не обнаружили нефтепродуктов.
Для нейтрализации разлива специалисты установили боны и засыпали сорбенты. По факту инцидента региональное Минэкологии организовало проверку. В отношении ПАО «Якутскэнерго» возбуждено дело об административном правонарушении.
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