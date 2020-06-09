В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода

В Воронеже сотрудник полиции, выехав на тротуар, сбил пешеходов, один из которых погиб. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональную полицию.

В Свердловской области в ДТП погибли два человека

Отмечается, что 24-летний полицейский ехал на собственном автомобиле в свободное от работы время. Авария произошла на Ленинском проспекте города около между 19 и 20 вечера (мск).

Как пишет агентство, мужчина-пешеход умер на месте происшествия, еще две женщины с травмами были доставлены в больницу.

По предварительным данным, авария могла произойти из-за технической неисправности машины или ухода от столкновения с другим автомобилем. Уточняется, что водитель не был под алкогольным опьянением.

Согласно данным агентства, в случае признания вины водителя, мужчина будет уволен из органов и привлечен к ответственности по закону.

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Одиноков
ТЕГИ:ВоронежДПС
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