В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода
В Воронеже сотрудник полиции, выехав на тротуар, сбил пешеходов, один из которых погиб. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональную полицию.
Отмечается, что 24-летний полицейский ехал на собственном автомобиле в свободное от работы время. Авария произошла на Ленинском проспекте города около между 19 и 20 вечера (мск).
Как пишет агентство, мужчина-пешеход умер на месте происшествия, еще две женщины с травмами были доставлены в больницу.
По предварительным данным, авария могла произойти из-за технической неисправности машины или ухода от столкновения с другим автомобилем. Уточняется, что водитель не был под алкогольным опьянением.
Согласно данным агентства, в случае признания вины водителя, мужчина будет уволен из органов и привлечен к ответственности по закону.
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