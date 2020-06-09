В Свердловской области в ДТП погибли два человека

В Свердловской области произошло ДТП, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональную полицию.

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Отмечается, что два автомобиля столкнулись на трассе "Екатеринбург – Шадринск – Курган". В результате 23-летний водитель машины ВАЗ и его пассажирка погибли на месте, трое человек из автомобиля Hyundai госпитализированы с тяжелыми травмами. Среди пострадавших 11-летний мальчик, у него диагностирована серьезная травма головы.

По предварительным данным, столкновение произошло в результате выезда автомобиля ВАЗ на встречную полосу движения.

Накануне ДТП с участием российского артиста Михаила Ефремова произошло по аналогичной причине. Актер выехал на "встречку" в центре Москвы. В результате аварии погиб мужчина - водитель автомобиля, в который въехала машина Ефремова.

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ФОТО: depositphotos.com
ТЕГИ:Свердловская ОбластьДТП
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