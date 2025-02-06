В Волгоградской области нашли тела зарезанных в квартире мужчины и женщины
Вечером 6 февраля в Волжском Волгоградской области в квартире на улице Оломоуцкой были обнаружены тела мужчины и женщины с множественными ножевыми ранениями. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления СК по региону.
Предварительные данные указывают на смерть обоих от колото-резаных ранений в различные части тела.
Следственный комитет России по Волгоградской области возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, направлены криминалисты областного управления.
В настоящее время следствие устанавливает обстоятельства произошедшего и возможные мотивы преступления, передает «Радиоточка НСН».
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