В Волгоградской области нашли тела зарезанных в квартире мужчины и женщины

Вечером 6 февраля в Волжском Волгоградской области в квартире на улице Оломоуцкой были обнаружены тела мужчины и женщины с множественными ножевыми ранениями. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления СК по региону.

Предварительные данные указывают на смерть обоих от колото-резаных ранений в различные части тела.