В Усть-Илимске тушат крупный пожар на территории лесопромышленного комплекса

Для борьбы с огнем на месте работают 32 сотрудника и девять единиц техники. Пожарные продолжают предпринимать усилия по локализации и тушению возгорания.

В настоящее время спасатели занимаются ликвидацией пожара и предотвращением его распространения на другие объекты на промплощадке, передает «Радиоточка НСН».

