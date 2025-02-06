В Усть-Илимске тушат крупный пожар на территории лесопромышленного комплекса
В Усть-Илимске Иркутской области на территории лесопромышленного комплекса произошел крупный пожар. По информации МЧС России, возгорание охватило сортировочный цех площадью 2000 квадратных метров.
На момент локализации пожара пострадавших не было, уточнили в пресс-службе МЧС. Причины возгорания пока не установлены.
Для борьбы с огнем на месте работают 32 сотрудника и девять единиц техники. Пожарные продолжают предпринимать усилия по локализации и тушению возгорания.
В настоящее время спасатели занимаются ликвидацией пожара и предотвращением его распространения на другие объекты на промплощадке, передает «Радиоточка НСН».
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