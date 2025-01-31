Спасатели локализовали пожар в Москве

Сотрудники МЧС России локализовали пожар на площадь две тысячи квадратных метров на северо-западе Москвы, сообщили в ведомстве.

Пожар произошел в хостеле на северо-западе Москвы

В ведомстве отметили, что к тушению привлекалась авиация.

По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Москве на улице Сходненский тупик загорелось административное здание, напоминает RT.

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ФОТО: МЧС России
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