В Ульяновске произошел пожар в кафе «7 Пятниц»
30 мая 202000:52
В ульяновском кафе «7 Пятниц» произошел крупный пожар. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС РФ.
Отмечается, что к тушению огня привлекались 72 пожарынх и 25 единиц техники.
К настоящему времени пожар локализован. Отмечается, что помимо здания кафе горели постройки во дворе улицы Серафимовича. Огонь распространился на площади 600 кв. м.
Ранее в пятницу сообщалось, что в центре Москвы ведется эвакуация людей из горящего дома.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru