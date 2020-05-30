В Ульяновске произошел пожар в кафе «7 Пятниц»

В ульяновском кафе «7 Пятниц» произошел крупный пожар. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС РФ.

Отмечается, что к тушению огня привлекались 72 пожарынх и 25 единиц техники.

К настоящему времени пожар локализован. Отмечается, что помимо здания кафе горели постройки во дворе улицы Серафимовича. Огонь распространился на площади 600 кв. м.

Ранее в пятницу сообщалось, что в центре Москвы ведется эвакуация людей из горящего дома.







