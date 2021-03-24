В Украине мужчина скончался после вакцинации препаратом AstraZeneca
В Украине зафиксирована смерть мужчины после вакцинации от коронавируса препаратом Astrazeneca. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав страны.
Отмечается, что мужчина являлся сотрудником аптеки в военном госпитале в Черновицкой области. Предварительно причиной смерти называют инсульт.
Согласно сообщению Минздрава страны, у мужчины были хронические проблемы с сердцем и диабет, противопоказаний к вакцинации не имелось. Прививку от коронавируса он получил 15 марта. Уточняется, что девять коллег умершего мужчины после вакцинации тем же препаратом чувствуют себя удовлетворительно.
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