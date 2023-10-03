В Югре стая бродячих собак напала на женщину
Стая бродячих собак напала на женщину в Нижневартовске, сообщил Следственный комитет региона.
По информации ведомства, проводится проверка.
Следователи дадут правовую оценку действиям должностных лиц, которые несут ответственность за отлов бездомных животных в регионе.
Накануне губернатор ХМАО Наталья Комарова отчитала жительницу Нягани из-за вопроса о бездомных собаках. Женщина пожаловалась на бездействие городских служб: несмотря на вызовы жителей, власти ничего не делают с одной конкретной собакой. В ответ губернатор возмутилась и заявила, что это не она бросила собаку, а такие же жители, которые сами в ответе за беспризорных животных, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru