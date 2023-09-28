В Уфе двух иностранцев задержали за поджог в ТРЦ
Полиция задержала в Уфе двух иностранных граждан, которые совершили поджог в торгово-развлекательном центре. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, передает «МВД Медиа».
«В Уфе полицейские в кратчайшие сроки задержали двух иностранцев, совершивших поджог в торгово-развлекательном центре», — отметила представитель ведомства.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранителей, ЧП произошло в ночь на четверг у входа в клуб Meet Point в уфимском ТРЦ «Иремель». По предварительной информации, между группой мужчин произошел конфликт, затем два человека облили бензином оппонентов и подожгли. Данные о пострадавших уточняются.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru