Под Курганом задержали поджегшего двух подростков мужчину
Обливший бензином и поджегший двух подростков мужчина задержан в Курганской области, сообщило региональное управление Следственного комитета РФ.
По данным следствия, происшествие произошло 30 августа в деревне Верхнеглубокое Лебяжьевского района. Один из пострадавших подростков скончался.
«Задержан 22-летний житель Лебяжьевского района», - уточнили в ведомстве.
В ближайшее время ему предъявят обвинение. Готовится ходатайство о заключении мужчины под стражу.
Полиция Кургана 9 августа задержала мужчину, который ночью открыл стрельбу из окна по случайным прохожим, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru