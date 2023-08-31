Под Курганом задержали поджегшего двух подростков мужчину

Обливший бензином и поджегший двух подростков мужчина задержан в Курганской области, сообщило региональное управление Следственного комитета РФ.

Волгоградец на мотоцикле хотел устроить поджог на Мамаевом кургане

По данным следствия, происшествие произошло 30 августа в деревне Верхнеглубокое Лебяжьевского района. Один из пострадавших подростков скончался.

«Задержан 22-летний житель Лебяжьевского района», - уточнили в ведомстве.

В ближайшее время ему предъявят обвинение. Готовится ходатайство о заключении мужчины под стражу.

Полиция Кургана 9 августа задержала мужчину, который ночью открыл стрельбу из окна по случайным прохожим, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ПолицияПоджогКурган

Горячие новости

Все новости

партнеры