В Туве зарезали десятимесячного ребенка во время ссоры

По версии следствия, родители оставили ребенка 29 июля под присмотром няни, которая впоследствии начала распивать алкоголь вместе в 31-летним сожителем. Мужчина ударил ребенка ножом в спину на почве ревности.

Против него возбудили уголовное дело об убийстве малолетнего. Сейчас преступник задержан, он ожидает суда.

