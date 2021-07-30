В Туве зарезали десятимесячного ребенка во время ссоры
30 июля 202110:35
Сожитель няни ударил десятимесячного младенца ножом во время пьяной ссоры на почве ревности в Туве, сообщило региональное управление Следственного комитета.
По версии следствия, родители оставили ребенка 29 июля под присмотром няни, которая впоследствии начала распивать алкоголь вместе в 31-летним сожителем. Мужчина ударил ребенка ножом в спину на почве ревности.
Против него возбудили уголовное дело об убийстве малолетнего. Сейчас преступник задержан, он ожидает суда.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru