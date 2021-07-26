СК завел дело об убийстве семьи отставного адмирала флота

Следователи завели уголовное дело после обнаружения тел двух человек в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает региональный главк СК.

По данным следствия, вечером 24 июля в квартире на улице Бутлерова были обнаружены зарезанными 84-летняя женщина и 56-летний мужчина.

По данным РИА Новости, погибшие — жена адмирала флота России в отставке Леонида Лобанова и его сын. Квартиру оперативники вскрыли после жалоб соседей на неприятный запах в парадной.

В убийстве заподозрили самого Леонида Лобанова, который 16 июля погиб под колесами электрички в районе железнодорожной станции «Ручьи», сообщает «Фонтанка». Станция находится в трех километрах от дома, где жила семья Лобанова.

Следователи сейчас выясняют все обстоятельства происшествия и устанавливают лиц, которые могут быть причастны к совершению преступления, пишет «Газета.ру».

По данным одного из профильных сайтов о ветеранах флота, Леонид Лобанов родился в 1935 году, он проходил службу на подводных лодках, был начальником оперативного управления штаба Северного флота.

