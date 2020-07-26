В Туве пострадали шестеро детей, один погиб в ДТП с микроавтобусом
В Туве в ДТП с микроавтобусом, в котором ехали десять человек, пострадали дети. Один ребенок погиб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МВД.
Автокатастрофа произошла на трассе Кызыл — Эрзин в Кызылском районе республики.
«Произошло опрокидывание минивэна Toyota под управлением женщины 1984 года рождения», — сообщили в ведомстве.
В аварии погиб ребенок пяти лет. С повреждениями разной степени тяжести госпитализированы в местную больницу шестеро детей и трое взрослых.
Все пострадавшие, по информации МЧС России, могут являться гражданами Киргизии.
Причины аварии устанавливают. На месте аварии работают 22 спасателя и девять единиц техники.
В феврале 2020 года в подмосковном городе Видное столкнулись автобус и автомобиль МАЗ, в результате чего пострадали шесть человек. Об этом сообщает АГН Москва со ссылкой на МВД по региону.
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