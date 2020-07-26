В Туве пострадали шестеро детей, один погиб в ДТП с микроавтобусом

В Туве в ДТП с микроавтобусом, в котором ехали десять человек, пострадали дети. Один ребенок погиб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МВД.

Автокатастрофа произошла на трассе Кызыл — Эрзин в Кызылском районе республики.

«Произошло опрокидывание минивэна Toyota под управлением женщины 1984 года рождения», — сообщили в ведомстве.