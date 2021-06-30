В Туве перевернулась машина с подростками, один из которых погиб
В Туве произошло смертельное ДТП, сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД республики.
Авария случилась вечером 29 июня на трассе Чадан – Бажын-Алаак. 13-летний подросток управлял УАЗом, в котором находились шесть сверстников. Во время движения несовершеннолетний водитель опрокинул автомобиль и погиб на месте ДТП.
Остальные подростки 13-14 лет были доставлены в медицинское учреждение, после оказанной медицинской помощи их отпустили на амбулаторное лечение.
УАЗ принадлежит отцу одного из пассажиров. По факту происшествия проводится проверка.
Напомним, 29 июня в Советском округе Ставропольского края произошло столкновение двух автомобилей, трое погибли, еще двое пострадали.
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