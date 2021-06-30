В Туве перевернулась машина с подростками, один из которых погиб

Авария случилась вечером 29 июня на трассе Чадан – Бажын-Алаак. 13-летний подросток управлял УАЗом, в котором находились шесть сверстников. Во время движения несовершеннолетний водитель опрокинул автомобиль и погиб на месте ДТП.

Остальные подростки 13-14 лет были доставлены в медицинское учреждение, после оказанной медицинской помощи их отпустили на амбулаторное лечение.

УАЗ принадлежит отцу одного из пассажиров. По факту происшествия проводится проверка.

Напомним, 29 июня в Советском округе Ставропольского края произошло столкновение двух автомобилей, трое погибли, еще двое пострадали.

