В Турции сообщили о погибшем пассажире при жесткой посадке в Стамбуле

5 февраля 202023:12

Глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа, сообщил, что один человек скончался после жесткой посадки самолета в аэропорту Стамбула, передает РИА Новости.

По последним данным, среди пострадавших числятся 157 пассажиров.

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ФОТО: pxhere.com
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