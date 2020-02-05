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При жёсткой посадке самолёта в Стамбуле пострадали более 50 человек

Россиян в загоревшемся в Стамбуле самолете не было

Число пострадавших при жесткой посадке самолета в Стамбуле выросло до 120

Источник сообщил об освобождении города Саракиб в Идлибе

В Турции сообщили о погибшем пассажире при жесткой посадке в Стамбуле

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Глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа, сообщил, что один человек скончался после жесткой посадки самолета в аэропорту Стамбула, передает РИА Новости.

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