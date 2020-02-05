В Турции сообщили о погибшем пассажире при жесткой посадке в Стамбуле
5 февраля 202023:12
Глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа, сообщил, что один человек скончался после жесткой посадки самолета в аэропорту Стамбула, передает РИА Новости.
По последним данным, среди пострадавших числятся 157 пассажиров.
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