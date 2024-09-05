В Тульской области горит строящийся цех на площади тысяча квадратных метров
5 сентября 202420:58
В Тульской области на площади 1 тысяча квадратных метров горит строящийся цех, сообщили в пресс-службе МЧС.
Пожарные прибыли на место происшествия в Узловой, на улицу Тульскую, незамедлительно после получения сообщения о пожаре.
В ведомстве добавили, что для ликвидации пожара привлечены около 30 человек и восемь единиц техники.
На данный момент отсутствуют данные о пострадавших и характере повреждений, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru