В Тульской области горит строящийся цех на площади тысяча квадратных метров

В Тульской области на площади 1 тысяча квадратных метров горит строящийся цех, сообщили в пресс-службе МЧС.

Пожарные прибыли на место происшествия в Узловой, на улицу Тульскую, незамедлительно после получения сообщения о пожаре.

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В ведомстве добавили, что для ликвидации пожара привлечены около 30 человек и восемь единиц техники.

На данный момент отсутствуют данные о пострадавших и характере повреждений, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
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