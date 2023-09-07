В центре Москвы водитель такси сбил ребенка

Водитель такси в центре Москвы проехал на запрещающий сигнал светофора и сбил мальчика, сообщает ТАСС со ссылкой на столичную прокуратуру.

Минздрав: Две велосипедистки находятся в тяжелом состоянии после ДТП

Происшествие произошло на Нижегородской улице. Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии.

Прокуратура Центрального административного округа устанавливает обстоятельства произошедшего.

Накануне полицейский автомобиль столкнулся с фурой в поселке Серебряные Пруды Московской области. Погибли двое сотрудников Госавтоинспекции, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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