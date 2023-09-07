В центре Москвы водитель такси сбил ребенка
7 сентября 202322:59
Водитель такси в центре Москвы проехал на запрещающий сигнал светофора и сбил мальчика, сообщает ТАСС со ссылкой на столичную прокуратуру.
Происшествие произошло на Нижегородской улице. Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии.
Прокуратура Центрального административного округа устанавливает обстоятельства произошедшего.
Накануне полицейский автомобиль столкнулся с фурой в поселке Серебряные Пруды Московской области. Погибли двое сотрудников Госавтоинспекции, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В центре Москвы водитель такси сбил ребенка
- Минфин США оценил сумму заблокированных активов РФ в $280 млрд
- Военный эксперт Майерс: Киеву нужно срочно искать выход из конфликта
- Система ПВО перехватила два украинских беспилотника над Брянском
- Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине на $600 млн
- Наемник из США Вандайк: ВСУ начнут новое наступление летом 2024 года
- Беспилотник ВСУ атаковал промышленный объект в Брянске
- Захарова назвала встречу Блинкена и Кулебы продажей родины «за жареную картошку»
- Футболист Александр Рязанцев завершил спортивную карьеру
- Сборная России сыграла вничью с командой Египта
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru