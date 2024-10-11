В Татарстане при столкновении двух автобусов погибли два человека
Пассажирские автобусы «КамАЗ» и Yutong столкнулись на федеральной трассе в Мензелинском районе Татарстана, жертвами аварии стали два человека. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД по республике.
Отмечается, что ДТП произошло в 09:15 на 1101-м км дороги М7 «Волга». По предварительной информации, водитель «КамАЗ» при повороте налево не уступил дорогу и столкнулся со вторым автобусом.
«Два пассажира автобуса КамАЗ скончались на месте, водитель и еще 8 пассажиров пострадали», — указали в МВД.
Правоохранители возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения либо эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц. Обстоятельства аварии устанавливаются, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru