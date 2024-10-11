В Татарстане при столкновении двух автобусов погибли два человека

Отмечается, что ДТП произошло в 09:15 на 1101-м км дороги М7 «Волга». По предварительной информации, водитель «КамАЗ» при повороте налево не уступил дорогу и столкнулся со вторым автобусом.

«Два пассажира автобуса КамАЗ скончались на месте, водитель и еще 8 пассажиров пострадали», — указали в МВД.

Правоохранители возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения либо эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц. Обстоятельства аварии устанавливаются, пишет RT.

