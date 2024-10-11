Четыре человека погибли в ДТП в Пермском крае
Иномарка и большегруз столкнулись на трассе Пермь-Екатеринбург, погибли четыре человека. Об этом сообщила Госавтоинспекция Пермского края.
Как уточнили в ведомстве, авария произошла в Кунгурском муниципальном округе утром 11 октября. Автомобиль Mercedes-Benz выехал на полосу встречного движения и столкнулся с фурой.
«Погибли водитель и три пассажира легкового автомобиля», — подчеркнули в Госавтоинспекции.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.
Ранее в Ульяновской области один человек погиб в результате аварии с участием микроавтобуса и легкового авто, пишет «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Четыре человека погибли в ДТП в Пермском крае
- СМИ: В Москве задержали президента «РАТМ Холдинга»
- Умер финский композитор и дирижер Сегерстам
- ВС России нанесли удар БПЛА по командному пункту ВСУ, пока те снимали TikTok
- Марочко: Российские войска вышли на границу ЛНР
- Над территорией России уничтожили десять украинских БПЛА
- Сийярто жестко осадил журналиста, назвавшего его визит в РФ провокацией
- В Челябинской области столкнулись два грузовых поезда
- Роскачество выдало первый в РФ сертификат экологичной бытовой химии
- Телеведущую Лазареву объявили в международный розыск
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru