Четыре человека погибли в ДТП в Пермском крае

Иномарка и большегруз столкнулись на трассе Пермь-Екатеринбург, погибли четыре человека. Об этом сообщила Госавтоинспекция Пермского края.

Как уточнили в ведомстве, авария произошла в Кунгурском муниципальном округе утром 11 октября. Автомобиль Mercedes-Benz выехал на полосу встречного движения и столкнулся с фурой.

«Погибли водитель и три пассажира легкового автомобиля», — подчеркнули в Госавтоинспекции.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее в Ульяновской области один человек погиб в результате аварии с участием микроавтобуса и легкового авто, пишет «Свободная пресса».

