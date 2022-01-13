В Тамбове арестовали вице-губернатора по делу о хищениях 25 млн рублей

В Тамбове арестован временно исполнявший обязанности главы областной администрации Владимир Громов. Его подозревают в соучастии в преступлении, в результате которого было похищено более 25 млн рублей в рамках нацпроекта «Демография». Об этом заявили в прокуратуре региона.

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Как отмечается в заявлении надзорного ведомства, арест последовал после обысков, прошедших 1 января в доме руководителя области.

В отношении него возбуждены два уголовных дела по ч.2 ст.285 о злоупотреблении полномочиями и по ч. 2 ст. 286 УК РФ об их превышении.

По данным следствия, установлена возможная причастность к хищениям государственных средств директоров детских садов, которым оказывал покровительство Громов.

Ранее депутат-единоросс был арестован по обвинению в мошенничестве.

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