В Тамбове арестовали вице-губернатора по делу о хищениях 25 млн рублей
В Тамбове арестован временно исполнявший обязанности главы областной администрации Владимир Громов. Его подозревают в соучастии в преступлении, в результате которого было похищено более 25 млн рублей в рамках нацпроекта «Демография». Об этом заявили в прокуратуре региона.
Как отмечается в заявлении надзорного ведомства, арест последовал после обысков, прошедших 1 января в доме руководителя области.
В отношении него возбуждены два уголовных дела по ч.2 ст.285 о злоупотреблении полномочиями и по ч. 2 ст. 286 УК РФ об их превышении.
По данным следствия, установлена возможная причастность к хищениям государственных средств директоров детских садов, которым оказывал покровительство Громов.
Ранее депутат-единоросс был арестован по обвинению в мошенничестве.
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