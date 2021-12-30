Мэр Томска получил два года колонии
Мэр Томска Иван Кляйн приговорен к двум годам лишения свободы в колонии общего режима, сообщает ТАСС.
Соответствующее решение принял в четверг Советский районный суд Томска.
Суд постановил, что Кляйн злоупотреблял должностными полномочиями и незаконно участвовал в предпринимательской деятельности. При этом обвинение запрашивало для него пять лет лишения свободы
Защита чиновника не согласна с приговором и будет его обжаловать.
Мэра Томска задержали на рабочем месте в ноябре 2020 года. Суд арестовал его, а в марте перевел под домашний арест. Незадолго до этого Кляйн перенес онкологическую операцию.
Иван Кляйн был избран мэром Томска в октябре 2013 года, а в 2018 – переизбран на второй срок. С 1994 года он возглавлял ОАО «Томское пиво», с деятельностью которого связан ряд обвинений.
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