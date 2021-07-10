В Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 5,9

Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировано на севере Таджикистана. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

По данным сейсмологов, подземные толчки были зарегистрированы в 02:14 UTC (05:14 мск), их эпицентр находился в 171 км юго-восточнее города Худжанд (население 144 тысячи человек). Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

Данных о жертвах и разрушениях нет.

Ранее сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 3,7 в акватории Тихого океана рядом с Курильскими островами.

