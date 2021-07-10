В Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 5,9
Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировано на севере Таджикистана. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
По данным сейсмологов, подземные толчки были зарегистрированы в 02:14 UTC (05:14 мск), их эпицентр находился в 171 км юго-восточнее города Худжанд (население 144 тысячи человек). Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.
Данных о жертвах и разрушениях нет.
Ранее сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 3,7 в акватории Тихого океана рядом с Курильскими островами.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,7 млн+25 766 / сут.
Умерли
142 тыс.+726 / сут.
Выздоровели
5,2 млн+21 832 / сут.
- Пять человек погибли при землетрясении в Таджикистане
- На Украине заявили об отказе Rolls-Royce оснастить украинские катера
- Филиппины получили партию российской вакцины «Спутник V»
- Регулятор ЕС сообщил о новых побочных эффектах вакцин Pfizer и Moderna
- Московские врачи начали делать экспресс-тесты на COVID-19
- В Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 5,9
- СМИ: Четверо полицейских погибли в столкновении с талибами в Афганистане
- В зоопарке Токио родились самец и самка большой панды
- СМИ сообщили о слежке российской подлодки за авианосной группой британских ВМС
- На Украине заявили о «зерновом проклятии», которое приведет к вымиранию страны
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru