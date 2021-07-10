Землетрясение магнитудой 3,7 зафиксировано рядом с Курилами

Землетрясение магнитудой 3,7 зарегистрировано в акватории Тихого океана рядом с Курильскими островами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сахалинский филиал Единой геофизической службы РАН.

Отмечается, что эпицентр находился рядом с островом Уруп Большой Курильской гряды. Очаг землетрясения располагался на глубине 70 километров.

Угроза цунами не объявлялась, по данным сейсмологов, местные жители не почувствовали подземные толчки.

