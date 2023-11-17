В суде начались слушания показаний потерпевших по делу о теракте против Татарского

Уточняются, что в суд будут постепенно вызываться около 87 пострадавших при теракте.

Теракт против Татарского произошел 2 апреля в одном из петербургских кафе. Следствие пришло к выводу, что Дарья Трепова по указанию украинских кураторов пришла на встречу с военкором со взрывчаткой, которая была вмонтирована в статуэтку.

Ранее Трепова заявила, не знала о взрывчатке в статуэтке. Ее слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».

