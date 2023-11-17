В суде начались слушания показаний потерпевших по делу о теракте против Татарского
По делу о теракте против военкора Владлена Татарского в Первом военном окружном суде начались слушания показаний потерпевших, пишет Telegram-канал Mash на Мойке.
Уточняются, что в суд будут постепенно вызываться около 87 пострадавших при теракте.
Теракт против Татарского произошел 2 апреля в одном из петербургских кафе. Следствие пришло к выводу, что Дарья Трепова по указанию украинских кураторов пришла на встречу с военкором со взрывчаткой, которая была вмонтирована в статуэтку.
Ранее Трепова заявила, не знала о взрывчатке в статуэтке. Ее слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru