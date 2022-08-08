В Сочи турист погиб от удара молнии
Житель Уфы погиб в Сочи в результате попадания молнии. Об этом сообщает управление Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю.
«По данным следствия, днем 7 августа 2022 года мужчина находился на открытом участке местности на высоте 2100 метров над уровнем моря. При пешем спуске в районе горного хребта Аибга, его поразила молния, в результате чего пострадавший получил электрический разряд, несовместимый с жизнью», — говорится в заявлении в Telegram-канале ведомства.
Известно, что погибшему уфимцу было 47 лет. Правоохранители проводят доследственную проверку по факту гибели мужчины, пишет RT.
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