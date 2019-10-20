В СКР назвали главную версию затопления дамбы в Красноярском крае

Ранее стало известно, что в рамках уголовного дела задержаны директор золотодобывающей фирмы ООО «Сисим», а также начальник и мастер горного участка предприятия . Все они доставлены в Красноярск.

В результате прорыва дамбы были затоплены общежития, в которых проживали рабочие. 15 человек погибли, шестеро пропали без вести.





