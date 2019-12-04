В СК раскрыли подробности стрельбы в Перми: Ранен случайный прохожий
НСН узнала подробности стрельбы в Перми, в которой погибла женщина и был ранен сотрудник Росгвардии.
В Перми 50-летний мужчина начал стрельбу по прохожим. По сообщению местных СМИ, была застрелена женщина и ранен сотрудник Росгвардии.
В пресс-службе СК РФ по Пермскому краю рассказали НСН о еще одном пострадавшем во время стрельбы.
«В настоящее время подозреваемый задержан, в отношении него проводится необходимые следственные процессуальные действия, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, в том числе его мотивы. Мужчина на улицу открыл стрельбу, в результате чего был ранен мужчина и убита женщина. Кроме этого он причинил ранение водителю наряда группы задержания Росгвардии, находившемуся в служебном автомобиле. Все раненые госпитализированы в медицинские учреждения, им оказывается медицинская помощь», - рассказали сотрудники пресс-службы.
Нaпaдение произошло нa перекрестке улиц Вильямсa и Писaревa. Мужчинa начал стрелять по прохожим и мaшинaм. Погиблa женщинa 1969 годa рождения.
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