В Швейцарии пациент умер после вакцины от коронавируса

Пожилой швейцарец, проживающий в доме престарелых в Люцерне, умер после вакцинанции против коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что прививка была сделана вакциной Pfizer/BioNTech. Массовая вакцинация швейцарцев этой вакциной началась 23 декабря.

Медики считают, что наличие связи между смертью пациента и вакцинацией маловероятно. Уточняется, что умершему швейцарцу был 91 год, также у него имелись несколько серьезных болезней.

Также медицинские власти города заявили, что на текущий момент побочных эффектов вакцинации не выявлено.





