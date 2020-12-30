В Швейцарии пациент умер после вакцины от коронавируса
Пожилой швейцарец, проживающий в доме престарелых в Люцерне, умер после вакцинанции против коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что прививка была сделана вакциной Pfizer/BioNTech. Массовая вакцинация швейцарцев этой вакциной началась 23 декабря.
Медики считают, что наличие связи между смертью пациента и вакцинацией маловероятно. Уточняется, что умершему швейцарцу был 91 год, также у него имелись несколько серьезных болезней.
Также медицинские власти города заявили, что на текущий момент побочных эффектов вакцинации не выявлено.
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