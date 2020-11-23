В Шанхая 17 тысяч человек прошли тестирование на COVID-19 из-за одного заразившегося
У сотрудника аэропорта Пудун в Шанхае диагностировали коронавирус. После этого сдать тест пришлось более 17 тысячам человек. Об этом пишет Reuters.
Замглавы аэропорта отмечает, что 11 544 результата теста уже готовы и показали отрицательные значения. Остальных посетителей аэропорта еще проверяют. Отмечается, что подтвержденные случаи наблюдаются только у сотрудников аэропорта из грузового терминала.
Ранее руководство КНР ввело карантин в городе Маньчжоули из-за двух выявленных случаев коронавируса.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru