В Севастополе загорелся лес и трава

В Балаклавском районе Севастополя загорелся лес и трава, сообщил в своем Telegram-канале глава города Михаил Развожаев.

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По его словам, возгорание на площади один гектар произошло в районе Грибной улицы. Огнем охвачены лес, трава и кустарники.

На месте работают подразделения МЧС, городской спасательной службы и сотрудники лесхоза, добавил Развожаев.

Ранее на территории хутора Джанхот в Геленджике загорелся лес на площади 7,5 гектара, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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