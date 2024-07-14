В Севастополе загорелся лес и трава
14 июля 202414:18
В Балаклавском районе Севастополя загорелся лес и трава, сообщил в своем Telegram-канале глава города Михаил Развожаев.
По его словам, возгорание на площади один гектар произошло в районе Грибной улицы. Огнем охвачены лес, трава и кустарники.
На месте работают подразделения МЧС, городской спасательной службы и сотрудники лесхоза, добавил Развожаев.
Ранее на территории хутора Джанхот в Геленджике загорелся лес на площади 7,5 гектара, напоминает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru