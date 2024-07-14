В Севастополе загорелся лес и трава

По его словам, возгорание на площади один гектар произошло в районе Грибной улицы. Огнем охвачены лес, трава и кустарники.

На месте работают подразделения МЧС, городской спасательной службы и сотрудники лесхоза, добавил Развожаев.

Ранее на территории хутора Джанхот в Геленджике загорелся лес на площади 7,5 гектара, напоминает «Радиоточка НСН».

