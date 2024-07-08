Спасатели полностью потушили пожар в бухте Инал на Кубани

«Природный пожар в Туапсинском районе полностью ликвидирован», - говорится в заявлении ведомства.

Сообщение о пожаре в бухте Инал поступило в МЧС вечером 7 июля. По данным спасателей, огонь распространился на площади 1,2 га.

В ведомстве указали, что к борьбе с пожаром были привлечены 12 единиц техники и 84 человека. Также в тушении огня участвовал вертолёт Ка-32.

Ранее режим чрезвычайной ситуации регионального характера введен в Бурятии в связи с лесными пожарами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

