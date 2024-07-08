Спасатели полностью потушили пожар в бухте Инал на Кубани
Природный пожар в Туапсинском районе Краснодарского края полностью потушен. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
«Природный пожар в Туапсинском районе полностью ликвидирован», - говорится в заявлении ведомства.
Сообщение о пожаре в бухте Инал поступило в МЧС вечером 7 июля. По данным спасателей, огонь распространился на площади 1,2 га.
В ведомстве указали, что к борьбе с пожаром были привлечены 12 единиц техники и 84 человека. Также в тушении огня участвовал вертолёт Ка-32.
Ранее режим чрезвычайной ситуации регионального характера введен в Бурятии в связи с лесными пожарами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин потребовал избавить от переплаты за ипотеку многодетные семьи
- Путин назначил нового прокурора Объединенной группировки войск
- Спасатели полностью потушили пожар в бухте Инал на Кубани
- Минюст признал деятельность двух финских организаций нежелательной в России
- США исключили из санкционных списков двоих граждан РФ
- Фицо вернулся к исполнению обязанностей после покушения
- Лепс назвал размер пенсии, при которой готов уйти со сцены
- Песков: Россия считает необходимым выстраивать отношения с КНДР и Южной Кореей
- Путин поручил индексировать пособия по уходу за детьми-инвалидами
- Съемки фильма «Небесная тропа» завершились на Эльбрусе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru