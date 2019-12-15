В Севастополе всплыла затонувшая со старым плавдоком подлодка
15 декабря 201911:23
Списанная подлодка, которая затонула в ночь на воскресенье, 15 декабря, в Южной бухте Севастополя вместе с плавучим доком, уже всплыла на поверхность. Об этом информирует «Интерфакс» со ссылкой на источник.
По данным источника, подводная лодка Б-380, которая находилась внутри плавдока ПД-16, всплыла, отмечает Газета.ru
Причиной инцидента стало техническое состояние дока, ремонт которого был ранее запланирован, сообщает РИА Новости.
Отмечается также, что ПД-16 не является собственностью ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России.
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ФОТО: РИА Новости/Сергей Мамонтов
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