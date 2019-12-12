Отправленная на утилизацию подлодка частично затонула в Приморье

Подводная лодка, отправленная на утилизацию, частично затонула при буксировке в Приморском крае. Как пишет ТАСС, об этом заявили в пресс-службе Росморречфлота. Источник подчёркивает, что инцидент произошел накануне вечером в заливе Восток. Подлодка легла кормой на грунт и начала тонуть. Носовая часть осталась над водой.

Отмечается, что в момент ЧП ни экипажа, ни топлива в лодке не было, она шла при помощи спасательного буксира. Как пишет телеканал 360, речь идет о субмарине Б-260, которая стояла в отстое с 2013 года. Также сообщается, что буксировка проходила при плохих погодных условиях.