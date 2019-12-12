Отправленная на утилизацию подлодка частично затонула в Приморье
Подводная лодка, отправленная на утилизацию, частично затонула при буксировке в Приморском крае. Как пишет ТАСС, об этом заявили в пресс-службе Росморречфлота. Источник подчёркивает, что инцидент произошел накануне вечером в заливе Восток. Подлодка легла кормой на грунт и начала тонуть. Носовая часть осталась над водой.
Отмечается, что в момент ЧП ни экипажа, ни топлива в лодке не было, она шла при помощи спасательного буксира. Как пишет телеканал 360, речь идет о субмарине Б-260, которая стояла в отстое с 2013 года. Также сообщается, что буксировка проходила при плохих погодных условиях.
Между тем, ранее сегодня НСН писала, на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов», который находился на ремонте, во время сварочных работ произошло возгорание. Двое пострадавших при пожаре на авианосце – офицер и матрос-контрактник – находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщает ТАСС на источник в экстренных службах.
Они доставлены в госпиталь Северного флота. В общей сложности пострадали шесть человек: еще четверо пострадавших получили легкие повреждения. Их отпустили после оказания медицинской помощи.
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