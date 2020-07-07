В сети появилось видео задержания советника главы «Роскосмоса»

Видео задержания советника главы «Роскосмоса», которого подозревают в передаче секретных сведений одной из спецслужб НАТО, появилось в сети. Кадры публикует Федеральная служба безопасности.


Ранее во вторник, 7 июля, стало известно о задержании советника генерального директора «Роскосмоса» Ивана Сафронова. В ФСБ полагают, что он выполнял задание «одной из спецслужб НАТО», собирал и передавал её представителю сведения, которые составляют гостайну, подчеркивает RT. Ему предъявлено обвинение по статье 275 УК РФ «Государственная измена».

Советника главы «Роскосмоса» подозревают в передаче данных спецслужбам НАТО

Кстати, ранее стало известно, то капитану первого ранга запаса, президенту Санкт-Петербургской Арктической общественной академии наук Валерию Митько предъявлено обвинение в государственной измене. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его адвоката Ивана Павлова.

По данным источников агентства, 78-летнего учёного обвиняют в шпионаже в пользу Китая. Во время поездки в эту страну Митько якобы передал местным спецслужбам секретную информацию о разработках в области гидроакустики и способов обнаружения подводных лодок. Следствие полагает, что он собирал эти сведения по шпионскому заданию в 2017-2018 годах.


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Фото: РИА Новости//Виталий Белоусов
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