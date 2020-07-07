В сети появилось видео задержания советника главы «Роскосмоса»

Кстати, ранее стало известно, то капитану первого ранга запаса, президенту Санкт-Петербургской Арктической общественной академии наук Валерию Митько предъявлено обвинение в государственной измене. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его адвоката Ивана Павлова.

По данным источников агентства, 78-летнего учёного обвиняют в шпионаже в пользу Китая. Во время поездки в эту страну Митько якобы передал местным спецслужбам секретную информацию о разработках в области гидроакустики и способов обнаружения подводных лодок. Следствие полагает, что он собирал эти сведения по шпионскому заданию в 2017-2018 годах.



