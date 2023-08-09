В Сергиевом Посаде восстановительные работы проведут за счет властей

Всё, что было повреждено или разрушено после взрыва на заводе в Сергиевом Посаде, будет восстановлено за счёт местных властей, заявили в администрации города, сообщает РИА Новости.

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Как отмечается, все восстановительные работы после взрыва будут проводиться бесплатно.

В настоящее время ремонтные бригады уже приступили к восстановлению остекления близлежащих к очагу взрыва домов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о 31 пострадавшем при взрыве в Сергиевом Посаде, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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