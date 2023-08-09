В Сергиевом Посаде восстановительные работы проведут за счет властей
9 августа 202313:29
Всё, что было повреждено или разрушено после взрыва на заводе в Сергиевом Посаде, будет восстановлено за счёт местных властей, заявили в администрации города, сообщает РИА Новости.
Как отмечается, все восстановительные работы после взрыва будут проводиться бесплатно.
В настоящее время ремонтные бригады уже приступили к восстановлению остекления близлежащих к очагу взрыва домов.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о 31 пострадавшем при взрыве в Сергиевом Посаде, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru