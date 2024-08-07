В Щелково водитель грузовика насмерть сбил девятилетнего ребенка

В Щелково водитель грузовика наехал на девятилетнего мальчика, который от полученных травм скончался. Об этом сообщили в прокуратуре Московской области.

В сообщении указано, что, по предварительным данным, сегодня около восьми вечера на улице Школьная в деревне Медвежьи Озеры водитель грузовика, движущийся задним ходом, не проверил безопасность маневра и наехал на девятилетнего мальчика, который ехал на велосипеде.