В Щелково водитель грузовика насмерть сбил девятилетнего ребенка

В Щелково водитель грузовика наехал на девятилетнего мальчика, который от полученных травм скончался. Об этом сообщили в прокуратуре Московской области.

В сообщении указано, что, по предварительным данным, сегодня около восьми вечера на улице Школьная в деревне Медвежьи Озеры водитель грузовика, движущийся задним ходом, не проверил безопасность маневра и наехал на девятилетнего мальчика, который ехал на велосипеде.

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Щелковская городская прокуратура следит за выяснением всех обстоятельств ДТП, а также за ходом доследственной проверки.

Прокуратура будет принимать процессуальное решение по ее результатам, в том числе рассматривать возможность возбуждения уголовного дела по статье 264 УК РФ, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:РебенокСкорая Помощь

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