В Самарской области в ДТП погибли два человека

ДТП произошло в Кинельском районе Самарской области, в результате чего погибли два человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональную полицию.

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Столкнулись два легковых и один грузовой автомобиль. Среди пострадавших еще два человека, в частности, водитель грузовика был госпитализирован с травмами.

Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Самарская ОбластьДТП
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