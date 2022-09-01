В Самарской области в ДТП погибли два человека
1 сентября 202222:21
ДТП произошло в Кинельском районе Самарской области, в результате чего погибли два человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональную полицию.
Столкнулись два легковых и один грузовой автомобиль. Среди пострадавших еще два человека, в частности, водитель грузовика был госпитализирован с травмами.
Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
19,6 млн+49 761 / сут.
Умерли
384 тыс.+95 / сут.
Выздоровели
18,6 млн+38 940 / сут.
- На брата президента Чили совершено нападение
- В Бельгии умер первый пациент, зараженный оспой обезьян
- В Самарской области в ДТП погибли два человека
- Путин пообещал удобные паромные перевозки в Калининград
- Шольц: прямой конфронтации с Россией нужно избежать
- Шольц: Германия не должна в ущерб себе форсировать отказ от газа из РФ
- СМИ: в США ФБР и полиция проводят обыски в домах Виктора Вексельберга
- Поезда из Крыма в Херсон и Запорожскую область запустят позднее
- Воробьев: смога от лесных пожаров в Подмосковье больше нет
- Аксенов назвал предварительную сумму ущерба взрывов в Крыму
1 сентября 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru