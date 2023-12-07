В Рязанской области из-за взрыва на полигоне погиб сотрудник Росгвардии

На полигоне Дубровичи в Рязанской области прогремел взрыв, сообщает Следственный комитет.

Взрыв сковороды с маслом выбил дверь квартиры в Екатеринбурге

Прокуратура региона сообщила, что во время занятий самопроизвольно сработало взрывное устройство.

По данным СК, один сотрудник Росгвардии погиб, двое получили ранения.

Ранее отопительный котел взорвался на складе по хранению овощей и фруктов в Санкт-Петербурге, напоминает «Профиль».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:Рязанская ОбластьВзрывРосгвардияПогибшие

Горячие новости

Все новости

партнеры