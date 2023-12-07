В Рязанской области из-за взрыва на полигоне погиб сотрудник Росгвардии
7 декабря 202315:56
На полигоне Дубровичи в Рязанской области прогремел взрыв, сообщает Следственный комитет.
Прокуратура региона сообщила, что во время занятий самопроизвольно сработало взрывное устройство.
По данным СК, один сотрудник Росгвардии погиб, двое получили ранения.
Ранее отопительный котел взорвался на складе по хранению овощей и фруктов в Санкт-Петербурге, напоминает «Профиль».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru