В Ростовской области загорелся склад с макулатурой
21 июля 202318:42
Складское помещение с макулатурой загорелось в городе Аксай под Ростовом-на-Дону, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
По данным ведомства на 18:36 мск, площадь пожара составляет 2 500 квадратных метров. Пожару присвоен третий ранг. Информации о пострадавших не поступало.
«С огнем борются 65 человек, 22 единицы техники, задействован вертолет Ми 8 Южного АСЦ МЧС России», - говорится в сообщении.
Ранее в Нижнем Новгороде при пожаре в жилом доме один человек погиб и шестеро пострадали, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru