В Ростовской области загорелся склад с макулатурой

Складское помещение с макулатурой загорелось в городе Аксай под Ростовом-на-Дону, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

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По данным ведомства на 18:36 мск, площадь пожара составляет 2 500 квадратных метров. Пожару присвоен третий ранг. Информации о пострадавших не поступало.

«С огнем борются 65 человек, 22 единицы техники, задействован вертолет Ми 8 Южного АСЦ МЧС России», - говорится в сообщении.

Ранее в Нижнем Новгороде при пожаре в жилом доме один человек погиб и шестеро пострадали, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: t.me/mchs66
ТЕГИ:Ростовская ОбластьПожарМЧС РФ

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