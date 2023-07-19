Старовойт сообщил о пожаре в Судже под Курском после обстрела ВСУ

«Зафиксировано 3 прилета. Сильные повреждения получил жилой дом, также возник пожар, разрушены хозяйственные постройки», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Кроме того, из-за осколков были повреждены соседние строения. При этом Старовойт подчеркнул, что никто не пострадал.

Накануне пожар произошел на территории машинно-тракторного двора «Победа» в Курской области, объект подвергся обстрелу со стороны ВСУ, напоминает RT.

