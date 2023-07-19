Старовойт сообщил о пожаре в Судже под Курском после обстрела ВСУ
Украинские войска обстреляли город Суджа в Курской области, в результате произошло возгорание. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.
«Зафиксировано 3 прилета. Сильные повреждения получил жилой дом, также возник пожар, разрушены хозяйственные постройки», — написал губернатор в своем Telegram-канале.
Кроме того, из-за осколков были повреждены соседние строения. При этом Старовойт подчеркнул, что никто не пострадал.
Накануне пожар произошел на территории машинно-тракторного двора «Победа» в Курской области, объект подвергся обстрелу со стороны ВСУ, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru