В Ростове-на-Дону взорвался бытовой газ в многоэтажке

В одной из многоэтажек Ростова-на-Дону взорвался бытовой газ. В итоге пострадал 80-летний мужчина, 23 жильца эвакуированы. Повреждена перегородка между квартирами, угрозы обрушения дома нет.

Инцидент произошёл утром на Магниторской улице, 3/1, передает РИА Новости. На месте работает 31 спасатель и 8 единиц техники. Причины ЧП выясняют сотрудники следственных органов.

Ранее взрыв газа произошел в жилом доме под Екатеринбургом. Хлопок прогремел на первом этаже многоквартирного дома. Возгорания не произошло.


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ФОТО: ГУ МЧС России по Республике Крым
ТЕГИ:Источники ГазаПожарные
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