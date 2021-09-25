В Ростове-на-Дону взорвался бытовой газ в многоэтажке
В одной из многоэтажек Ростова-на-Дону взорвался бытовой газ. В итоге пострадал 80-летний мужчина, 23 жильца эвакуированы. Повреждена перегородка между квартирами, угрозы обрушения дома нет.
Инцидент произошёл утром на Магниторской улице, 3/1, передает РИА Новости. На месте работает 31 спасатель и 8 единиц техники. Причины ЧП выясняют сотрудники следственных органов.
Ранее взрыв газа произошел в жилом доме под Екатеринбургом. Хлопок прогремел на первом этаже многоквартирного дома. Возгорания не произошло.
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