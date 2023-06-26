В Ростове-на-Дону произошел пожар на территории зоопарка
26 июня 202319:31
На территории зоопарка в Ростове-на-Дону произошло возгорание, заявила пресс-служба регионального управления МЧС России.
Площадь пожара достигла 300 квадратных метров. Началась эвакуация животных. На место происшествия выехали спасатели.
По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Угроза распространения огня отсутствует.
Как сообщает «Радиоточка НСН», в минувшее воскресенье в подмосковном Королеве в результате пожара в квартире жилого многоэтажного дома погибли два человека. Причиной возгорания могла стать бытовая ссора.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru