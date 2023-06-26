В Ростове-на-Дону произошел пожар на территории зоопарка

На территории зоопарка в Ростове-на-Дону произошло возгорание, заявила пресс-служба регионального управления МЧС России.

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Площадь пожара достигла 300 квадратных метров. Началась эвакуация животных. На место происшествия выехали спасатели.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Угроза распространения огня отсутствует.

Как сообщает «Радиоточка НСН», в минувшее воскресенье в подмосковном Королеве в результате пожара в квартире жилого многоэтажного дома погибли два человека. Причиной возгорания могла стать бытовая ссора.

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:ЗоопаркПожарРостов-на-Дону

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