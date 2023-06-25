В Балашихе ликвидировали пожар в гаражном комплексе

Спасатели ликвидировали возгорание в гаражном комплексе в Балашихе, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Московской области.

В пельменном цехе в Тольятти произошел пожар

Пожар ликвидирован в 20:15. Пострадавших нет.

Возгорание произошло на Объездном шоссе. Сигнал о пожаре поступил в 17:59.

В Ростовской области 22 июня произошел пожар на складе. К борьбе с огнем привлекли около 120 человек, 46 единиц техники, два пожарных поезда и вертолет, сообщает «Радиоточка НСН».

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Фото: 68.mchs.gov.ru
ТЕГИ:МЧСПожарБалашиха

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