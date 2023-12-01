В Ростове-на-Дону продолжают тушить пожар на вещевом рынке

В Ростове-на-Дону спасатели продолжают тушить крупный пожар на вещевом рынке, сообщает ГУ МЧС России.

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Это осложняется плотной застройкой и быстрым распространением огня. Пожар произошел на вещевом рынке «Темерник» вечером 30 ноября. Огонь распространился на площади 1,5 тысячи квадратных метров.

Пожару присвоили третий ранг сложности. По данным МЧС, возгорание произошло в вещевых павильонах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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