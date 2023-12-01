В Ростове-на-Дону продолжают тушить пожар на вещевом рынке
1 декабря 202300:20
В Ростове-на-Дону спасатели продолжают тушить крупный пожар на вещевом рынке, сообщает ГУ МЧС России.
Это осложняется плотной застройкой и быстрым распространением огня. Пожар произошел на вещевом рынке «Темерник» вечером 30 ноября. Огонь распространился на площади 1,5 тысячи квадратных метров.
Пожару присвоили третий ранг сложности. По данным МЧС, возгорание произошло в вещевых павильонах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru