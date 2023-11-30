В Алма-Ате 13 человек погибли при пожаре в хостеле
Пожар произошел в хостеле в Алма-Ате, погибли 13 человек. Об этом сообщили в городском департаменте по чрезвычайным ситуациям.
Информация о ЧП в трехэтажном жилом доме, первый этаж и подвальное помещение в котором переоборудовали под хостел, поступила в 05:33 (02:33 мск). Огонь ликвидировали в 06:22 (03:22 мск). Площадь возгорания составила 30 квадратных метров. По предварительным данным, причиной гибели людей стало отравление угарным газом, отмечает телеканал «360».
В хостеле находились 72 человека, пишет Ura.ru. Известно, что 59 из них эвакуировались самостоятельно. Троим потребовалась госпитализация.
Как позже сообщил глава администрации Алма-Аты Ерболат Досаев, в результате пожара погиб россиянин.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru