В Алма-Ате 13 человек погибли при пожаре в хостеле

Информация о ЧП в трехэтажном жилом доме, первый этаж и подвальное помещение в котором переоборудовали под хостел, поступила в 05:33 (02:33 мск). Огонь ликвидировали в 06:22 (03:22 мск). Площадь возгорания составила 30 квадратных метров. По предварительным данным, причиной гибели людей стало отравление угарным газом, отмечает телеканал «360».

В хостеле находились 72 человека, пишет Ura.ru. Известно, что 59 из них эвакуировались самостоятельно. Троим потребовалась госпитализация.

Как позже сообщил глава администрации Алма-Аты Ерболат Досаев, в результате пожара погиб россиянин.

