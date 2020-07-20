В России выявлены ещё 5,9 тысячи случаев COVID-19

За последние сутки в России подтвердились 5940 новых случаев коронавируса COVID-19, общее число случаев заражения с начала эпидемии достигло 777,4 тысячи случаев. Об этом сообщает RT со ссылкой на оперативный штаб.

Больше всего новых заболевших выявлено в Москве (578), Ханты-Мансийском АО (236), Свердловской области (234), Санкт-Петербурге (195) и Нижегородской области (191).

Выздоровели ещё 3,2 тысячи пациентов с коронавирусной инфекцией, общее число вылечившихся в стране превысило 553 тысячи.

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ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников
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