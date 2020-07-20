В России выявлены ещё 5,9 тысячи случаев COVID-19
За последние сутки в России подтвердились 5940 новых случаев коронавируса COVID-19, общее число случаев заражения с начала эпидемии достигло 777,4 тысячи случаев. Об этом сообщает RT со ссылкой на оперативный штаб.
Больше всего новых заболевших выявлено в Москве (578), Ханты-Мансийском АО (236), Свердловской области (234), Санкт-Петербурге (195) и Нижегородской области (191).
Выздоровели ещё 3,2 тысячи пациентов с коронавирусной инфекцией, общее число вылечившихся в стране превысило 553 тысячи.
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Заразились
777 тыс.+5 940 / сут.
Умерли
12 427+85 / сут.
Выздоровели
554 тыс.+3 258 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru