В России выявлены ещё 5,9 тысячи случаев COVID-19

За последние сутки в России подтвердились 5940 новых случаев коронавируса COVID-19, общее число случаев заражения с начала эпидемии достигло 777,4 тысячи случаев. Об этом сообщает RT со ссылкой на оперативный штаб.

Больше всего новых заболевших выявлено в Москве (578), Ханты-Мансийском АО (236), Свердловской области (234), Санкт-Петербурге (195) и Нижегородской области (191).

Выздоровели ещё 3,2 тысячи пациентов с коронавирусной инфекцией, общее число вылечившихся в стране превысило 553 тысячи.

